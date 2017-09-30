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Марек Зуб: Высшая лига Беларуси не слабее польской

  • 30.09.2017, 10:04
Марек Зуб
Фото: armsport.am

Просто в Беларуси не используются современные методики.

Главный тренер «Шахтер» Марек Зуб сравнил чемпионат Беларуси и Польши.

«Высшая лига Беларуси не слабее польской. Возможно, уровень даже немного выше, чем в нашей стране. Проблема только в том, что в Беларуси не используются современные методики. Упор делается на физику, на методики, которые были разработаны еще известным украинским специалистом Валерием Лобановским в СССР.

После месяца работы я заметил, что если ни одного из спортсменов не вырвет после занятия, то считается, что тренировка была слабой. По-видимому, им это нужно, у них другой подход к спорту, другая философия. На самом деле сейчас там те же стандарты, которые были в Польше в начале 90-х годов. Если у нас короткая тренировка, то футболисты удивляются, что уже конец занятия. Они работают усердно, но акцент делают не на те элементы, но которые мне хотелось бы», – сказал Зуб сайту pilkanozna.pl.


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