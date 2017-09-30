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Google не раскрыл белорусским властям данные пользователя

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  • 30.09.2017, 10:25
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За первое полугодие 2017 года в компанию пришел один официальный запрос от белорусских госорганов, и она его не удовлетворила.

Обращение касалось одной учетной записи. Google не стала раскрывать по запросу никакие данные пользователя. Компания не указала, для чего нужна была пользовательская информация, и отнесла документ к категории «другие юридические запросы», сообщает tut.by.

«Мы рассматриваем каждый полученный запрос на соответствие правовым нормам и политике Google, — объясняют представители компании. — Если мы чувствуем, что запрос слишком широк и требует слишком много информации, мы стремимся его сузить».

Чтобы получить от Google информацию о пользователе, государственное учреждение должно представить предусмотренный законом документ: повестку в суд, постановление суда или ордер на обыск. В зависимости от документа компания может раскрыть властям регистрационные данные пользователя, отметки времени и IP-адреса с которых выполнялся вход, а также содержание писем или платежную информацию.

Власти США за полгода отправили в Google 16 тысяч запросов пользовательских данных (81% удовлетворили), России — 318 запросов (удовлетворили 10%), Польши — 448 запросов (40% удовлетворили), Украины — 7 запросов (удовлетворили 14%).

Белорусские ведомства обращались в Google за пользовательскими данными всего два раза: в первой половине 2016 года и в первой половине 2017 — и оба раза получили отказ. Не получилось у официальных лиц и удалить видео с YouTube через официальный запрос в компанию в прошлом году.


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