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Квартирный вопрос птицы высокого помета

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  • Игорь Яковенко
  • 30.09.2017, 10:44
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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев, конечно, в очередной раз соврал. Как минимум четырежды.

Алексей Навальный начал свой новый проект, не менее, а возможно, и более важный, чем его расследования о коррупции в высших эшелонах власти.

Это анализ материальной, имущественной основы государственной лжи, документальное доказательство продажности и корыстных мотивов информационной обслуги путинского режима. Первый и, надеюсь, не последний герой этого цикла выбран точно. Это Владимир Соловьев. В фильме Навального о квартирах, даче и итальянской вилле Соловьева, а также о его вранье и постоянных «переобуваниях в воздухе», нет ничего нового. Важность фильма, во-первых, в строгой документальной доказательности приведенной фактуры — приведены все документы и фото элитной недвижимости, сделанные с помощью дронов, во-вторых, в том, что автором фильма является Навальный, что гарантирует широкое распространение этой информации.

В фильме есть прямое указание на совершение преступления: приобретение в 2004 году элитного жилья в центре Москвы площадью 160 кв. м. за смешную сумму в 2,5 миллиона рублей, в то время как тогда эта квартира стоила в 5 раз дороже. Того, что квартира была куплена у мэрии Москвы и сделка — фактически дарение — сопровождалась личным распоряжением главы города, вполне достаточно для возбуждения уголовного дела.

Все остальные факты о наличии у Соловьева недвижимости — элитных квартир, четырехэтажного загородного дома в Переделкино, итальянской виллы — общей суммой свыше миллиарда рублей на первый взгляд не свидетельствуют о преступлениях Соловьева, а лишь о его богатстве.

Именно так Соловьев и ответил Навальному: «Я богатый человек, кто об этом не знал? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком. Я понимаю, что Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстраполировать на меня свои комплексы… Не понимаю, в чем претензии ко мне? Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я просто богат».

Ответ Соловьева Навальному немного напоминает аналогичный ответ Усманова: мол, Навальный пишет о коррупции Усманова потому, что ему завидует. Правда, Соловьев обошелся без фирменного усмановского «Тьфу на тебя, Навальный!».

Соловьев, конечно, в очередной раз соврал. Как минимум четырежды. Ложь № 1: что он не видел текста Навального. Если не видел, то на что отвечал? Это не просто ложь по привычке, в ней есть смысл. Поскольку если видел текст, то невозможно писать такой ответ. Ведь в случае с покупкой элитной квартиры в центре Москвы речь идет о том, что столичная мэрия ему эту квартиру фактически подарила. Поскольку между продажей недвижимости по цене в пять раз ниже ее стоимости и дарением разница несущественная. И это игнорирование главного обвинения в преступлении — ложь № 2. В логике эта лживая уловка называется «подмена тезиса»: ему про одно, а он про другое.

Ложь № 3: что свои богатства Соловьев заработал в девяностые, занимаясь бизнесом. По его собственным словам, Соловьев занимался бизнесом с 1992 по 1998 год. А богатство свое обретал, судя по документам покупки элитной недвижимости, начиная с середины «нулевых». Две элитные квартиры были им куплены в 2012 году, итальянская вилла оформлена на его американскую компанию в 2013-м, а переоформлена лично на Соловьева в 2015-м. По странному стечению обстоятельств именно в это время Соловьев окончательно утвердился в статусе главного лжеца России, заняв ведущие позиции на главном государственном телеканале «Россия 1». С 2010 года на «России 1» идет его «Поединок», а с 2012-го с НТВ на «Россию 1» переезжает «Воскресный вечер». Теоретически можно, конечно, предположить, что Соловьев заработал свой первый миллиард в 90-е, продавая дискотечное оборудование, как он сам описывал свой бизнес. После чего десять лет жил сравнительно скромно, деньги особо не тратил, а перейдя на государственное телевидение, решил вдруг начать скупать элитную недвижимость в России и за рубежом. Вероятность такого развития событий примерно равна вероятности того, что обычному журналисту, работающему, например, в «Новой газете» или в «ЕЖе», мэрия Москвы вдруг подарит квартиру в центре Москвы.

Ложь № 4: что Соловьев не чиновник и не госслужащий. Формально, да, не чиновник. Ну так формально у нас и Первый канал и НТВ — частные СМИ. Человек, занимающий ведущие позиции на государственном телеканале, обслуживающий власть, несомненно является фактически чиновником информационного ведомства. И его материальное благополучие полностью зависит от нынешней власти, полностью от нее производно.

Единственное, в чем трудно согласиться с Навальным, так это в том, что он постоянно называет Соловьева «журналистом». Из Соловьева журналист, как из Кадырова академик.

Игорь Яковенко, Ежедневный журнал


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