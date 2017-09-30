Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на ТВ 14 30.09.2017, 10:51

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Дмитрий Рябов

Фото: onliner.by

Самый известный синоптик Беларуси уволился с Белгидромета после критики Лукашенко.

Недавно ушедший из Белгидромета экс-начальник службы метеорологических прогнозов Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телеканале ОНТ.

Первый эфир Рябова прошел в пятницу, 29 сентября. Форму прогноза погоды на телеканале меняют — синоптик сам определит, как подавать информацию.

По понедельникам Рябов будет делать прогноз погоды на неделю, а по пятницам, если прогноз не сбылся, объяснять причины этого.

Напомним, самый известный синоптик Беларуси заявил, что покидает Белгидромет, 22 сентября. Причины ухода он не назвал.

Ранее, 14 сентября, назначая нового главу Минприроды, Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды.

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал диктатор.

Он также добавил, что, когда читает ежедневный прогноз погоды, у него возникает желание «просто разогнать эту организацию».