Ученые выяснили невероятный факт о возникновении жизни на Земле 8 30.09.2017, 10:55

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Живые организмы на планете возникли гораздо ранее, чем считалось до сих пор.

Исследователи из Японии нашли следы графита биогенного происхождения в осадочных породах на полуострове Лабрадор (Канада). Таким следам не менее 3,95 миллиарда лет. В этот момент, как считается, планета не имела постоянного твёрдого покрытия, поскольку её поверхность была в основном расплавлена постоянными ударами крупных астероидов. Существование жизни в этот момент указывает на её высокую устойчивость к сложным условиям, пишет newsyou.info.

Авторы работы проанализировали образцы пород древностью в 3,95 миллиарда лет и обнаружили в них следы биогенного графита. Содержание изотопов углерода-13 в нём было понижено по сравнению с чисто абиогенным сценарием образования графита. Организмы-автотрофы предпочитают забирать из окружающей среды главным образом углерод-12, а не более тяжёлый углерод-13, вовлечение которого в синтез требует больших затрат энергии. На основании этого исследователи делают вывод: изотопный состав, типичный для этих пород, указывает на существование автотрофной жизни уже четыре миллиарда лет назад.

Отдельно отмечается, что в изученных образцах заметно повышенное содержание лантана, европия и иттрия. Эти элементы в осадочных породах встречаются чаще обычного там, где они осаждались в составе соединений, возникающих при взаимодействии морской воды и жидкости из гидротермальных источников. Именно близ таких источников, как считается, и должна была возникнуть самая ранняя земная жизнь.

По современным представлениям, 3,95 миллиарда лет назад на Земле была Поздняя тяжёлая бомбардировка. В этот период постоянные падения астероидов оставляли основную часть поверхности планеты расплавленной. Лишь в районах, покрытых водой, ситуация была чуть легче, хотя температуры там всё равно были крайне высокими по современным меркам. Ранее считалось, что до остывания планеты 3,8 миллиарда лет назад жизни на ней не было. Наиболее ранние датировки возникновения живых организмов указывали на 3,7 миллиарда лет назад. Новая дата значительно сдвигает в прошлое возникновение первого организма. Кроме того, она указывает, что это событие может случиться даже на планете с крайне неблагоприятными (на первый взгляд) условиями.