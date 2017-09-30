В Беларуси ожидаются заморозки 1 30.09.2017, 11:10

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Заморозки до 3 градусов ожидаются по юго-западу Беларуси ночью 1 октября.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, по западу страны - с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный слабый. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, по юго-западной половине страны местами прогнозируются заморозки до нуля - минус 3.

Днем будет 8-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15. В понедельник, 2 октября, на большей части территории страны ожидаются заморозки до нуля - 3 градусов.