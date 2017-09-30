Министр здравоохранения США ушел в отставку на фоне скандала 4 30.09.2017, 11:16

1,520

Томас Прайс

Фото: www.recipe.ru

Томаса Прайса обвиняли в использовании частного самолета для служебных поездок.

Американский министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс в пятницу, 29 сентября, ушел в отставку со своего поста, после того как подвергся острой критике за использование частного самолета вместо коммерческих рейсов, что могло обойтись налогоплательщикам почти в 400 тысяч долларов (около 340 тысяч евро), передает Немецкая волна.

В большинстве своем полеты оформлялись как служебные поездки, однако в некоторых случаях пунктом назначения оказались места, где Прайс владел объектами недвижимости. Как отмечает издание Politico, речь идет минимум о 26 инцидентах.

Обвинения привели к всесторонним проверкам, в которые оказались втянутыми и другие высокопоставленные члены американской администрации. В какой-то момент Прайс попытался замять скандал, возвратив часть потраченных средств в госказну, однако этого оказалось недостаточно.

Трамп недоволен отставкой

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что "недоволен" уходом члена своей команды. Хозяин Белого дома положительно высказался в адрес главы ведомства, назвав того "отличным человеком".

Томас Прайс провел на посту главы министерства здравоохранения США менее восьми месяцев. С 2005 по 2017 годы политик, которому на момент отставки исполнилось 62 года, являлся членом Палаты представителей Конгресса США от шестого избирательного округа Джорджии.