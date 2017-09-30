Прокуратура не нашла нарушений в объявлении комендантского часа в Глубоком 6 30.09.2017, 11:22

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В прокуратуре заявили, что объявления о комендантском часе носили «учебный характер».

Прокуратура Глубокского района рассмотрела заявление юриста лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича о нарушении должностными лицами Глубокского райисполкома законодательства в части незаконного введения на территории района с 14 до 20 сентября 2017 года комендантского часа, сообщает ПЦ «Весна».

«Проверкой по обращению установлено, что Глубокским райисполкомом официальное решение о введении комендантского часа не принималось, а размещение 14 сентября на сайте райисполкома соответствующей информации носило только учебный характер в рамках учений по территориальной обороне и каких бы то ограничений прав и свобод граждан не несло», — указал в ответе правозащитнику прокурор Глубокского района Игорь Волынец.

В прокуратуре решили, что оснований для принятия по обращению Валентина Стефановича мер прокурорского реагирования не имеется.

Правозащитник отмечает, что граждане были проинформированы о комендантском часе не только через сайт Глубокского райисполкома, но и через объявления, которые развесили в городе.

Напомним, сообщение о введении комендантского часа появилось на сайте Глубокского райисполкома 14 сентября. Отмечалось, что он вводится в связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017» и будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00. В объявлении со ссылкой на закон Беларуси «О военном положении» отмечалось, что «во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность».

На следующий день в Глубокском райисполкоме заявили, что сообщение о введении на территории района комендантского часа было учебным.