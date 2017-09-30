закрыть
30 сентября 2017, суббота, 15:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

С 2018 года WADA больше не будет считать алкоголь допингом

5
  • 30.09.2017, 11:33
  • 1,475

На официальном сайте WADA опубликован обновленный список запрещенных препаратов на 2018-й год.

В нем есть одно интересное обновление. Отныне допингом не считается алкоголь. Он был запрещен для использования в четырех видах спорта - автоспорт, водно-моторный спорт, аэронавтика и стрельба из лука.

При этом, Всемирное антидопинговое агентство уже выпустило специальное пояснение по поводу этой "обновы":

- Цель этого изменения - в том, чтобы одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребления алкоголя в этих видах спорта, а не поставить под угрозу безопасность любого вида спорта.

Обновленный список запрещенных средств был утвержден 24 сентября, а вступит официально в силу с 1 января 2018 года.


Мнение

Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине