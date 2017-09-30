С 2018 года WADA больше не будет считать алкоголь допингом 5 30.09.2017, 11:33

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На официальном сайте WADA опубликован обновленный список запрещенных препаратов на 2018-й год.

В нем есть одно интересное обновление. Отныне допингом не считается алкоголь. Он был запрещен для использования в четырех видах спорта - автоспорт, водно-моторный спорт, аэронавтика и стрельба из лука.

При этом, Всемирное антидопинговое агентство уже выпустило специальное пояснение по поводу этой "обновы":

- Цель этого изменения - в том, чтобы одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребления алкоголя в этих видах спорта, а не поставить под угрозу безопасность любого вида спорта.

Обновленный список запрещенных средств был утвержден 24 сентября, а вступит официально в силу с 1 января 2018 года.