закрыть
30 сентября 2017, суббота, 15:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельского «вертикальщика» охраняют люди в белых халатах

14
  • 30.09.2017, 11:48
  • 6,891

Жители агрогородка в Калинковичском районе, которые добиваются открытия школы, столкнулись с давлением властей.

- При количестве детей 86 человек в прошлом году у нас закрыли школу из-за того, что обвалился потолок, - позвонила в kp.by мать троих детей из деревни Капличи Калинковичского района Роза Стрельченко. - Родители вынуждены были дать разрешение, чтобы дети ездили в другую деревню. И до сих пор боремся за то, чтобы школу снова открыли. На сегодня детей в деревне больше 70, из них примерно 50 - от нуля до семи лет. У нас не умирающее село, а почти тысяча человек населения, агрогородок. Мы хотели бы сохранить село и открыть снова школу - или начальную, или базовую. Были на приеме у министра образования, он тоже сказал, что если агрогородок, то должна быть и школа. Но все упирается в местные власти, чтобы они решали и дали деньги на ремонт. Этого мы добиваемся.

Роза Викторовна рассказывает, что ее пытаются морально подавить. Например, в Гомельском облисполкоме, куда она вместе с другими родителями поехала, чтобы встретиться с губернатором по вопросу работы школы, произошел такой инцидент:

- Мы записались к председателю облисполкома и приехали на прием. Сидим, ждем очереди. Вдруг входит группа мужчин в медицинских костюмах и прямо в лоб меня спрашивают: «Тебе не плохо? Чего ты сюда приехала? Ты никогда не лежала в психиатрическом отделении?» А я как раз недавно брала справку в своей поликлинике о том, что не состою на учете у психиатра и никогда у него не лечилась. Справка была у меня с собой. Они ее посмотрели и ушли, но даже не извинились. Принял нас в итоге не губернатор, к которому мы записывались, но его заместитель. А анонимные звонки и эсэмэски с угрозами, что меня посадят в психушку, приходят до сих пор, по этому поводу я заявила в милицию.

Многодетная мать говорит, что вместе с другими родителями будет и дальше отстаивать интересы детей: ведь дорога в соседнюю деревню занимает много времени, школьники мало бывают дома.

Начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома Инна Губар говорит, что понимает родителей, но надо понимать и экономическую ситуацию:

- В начале прошлого учебного года в школе произошло обрушение части потолка. Решением исполкома школа не была закрыта, а была приостановлена ее деятельность. После этого специалисты провели исследования и дали заключение, что здание находится в аварийном состоянии, - комментирует начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома Инна Губар. - Организовали подвоз учащихся в соседнюю деревню, где они учатся и сейчас. Есть группа неравнодушных родителей, которые постоянно поднимают вопрос о ремонте школы в Капличах, относятся к ситуации неспокойно. На данном этапе рассматривается вопрос о целесообразности строительных работ на базе школы. Поскольку восстановить то здание, которое есть сейчас, невозможно, потому что необходим капитальный ремонт, а это очень большие денежные средства. В случае капремонта к зданию будут предъявляться другие требования: это и противопожарная безопасность, и санитарные нормы, и организация работы пищеблока и спортзала, которых в этой школе нет. Это очень большие средства, и государство это понимает.

По словам начальника отдела образования, пока рассматривается вопрос о функционировании школы - может быть, там появится начальная или базовая школа:

- В этом учебном году школа точно не откроется, пока денег для финансирования ремонта нет, возможно, решение будет принято в следующем году. Дети обучаются, подвоз организован, нарушений нет - дети посещают нормальную, комфортную школу в соседней деревне.


Мнение

Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине