Гомельского «вертикальщика» охраняют люди в белых халатах 14 30.09.2017, 11:48

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Жители агрогородка в Калинковичском районе, которые добиваются открытия школы, столкнулись с давлением властей.

- При количестве детей 86 человек в прошлом году у нас закрыли школу из-за того, что обвалился потолок, - позвонила в kp.by мать троих детей из деревни Капличи Калинковичского района Роза Стрельченко. - Родители вынуждены были дать разрешение, чтобы дети ездили в другую деревню. И до сих пор боремся за то, чтобы школу снова открыли. На сегодня детей в деревне больше 70, из них примерно 50 - от нуля до семи лет. У нас не умирающее село, а почти тысяча человек населения, агрогородок. Мы хотели бы сохранить село и открыть снова школу - или начальную, или базовую. Были на приеме у министра образования, он тоже сказал, что если агрогородок, то должна быть и школа. Но все упирается в местные власти, чтобы они решали и дали деньги на ремонт. Этого мы добиваемся.

Роза Викторовна рассказывает, что ее пытаются морально подавить. Например, в Гомельском облисполкоме, куда она вместе с другими родителями поехала, чтобы встретиться с губернатором по вопросу работы школы, произошел такой инцидент:

- Мы записались к председателю облисполкома и приехали на прием. Сидим, ждем очереди. Вдруг входит группа мужчин в медицинских костюмах и прямо в лоб меня спрашивают: «Тебе не плохо? Чего ты сюда приехала? Ты никогда не лежала в психиатрическом отделении?» А я как раз недавно брала справку в своей поликлинике о том, что не состою на учете у психиатра и никогда у него не лечилась. Справка была у меня с собой. Они ее посмотрели и ушли, но даже не извинились. Принял нас в итоге не губернатор, к которому мы записывались, но его заместитель. А анонимные звонки и эсэмэски с угрозами, что меня посадят в психушку, приходят до сих пор, по этому поводу я заявила в милицию.

Многодетная мать говорит, что вместе с другими родителями будет и дальше отстаивать интересы детей: ведь дорога в соседнюю деревню занимает много времени, школьники мало бывают дома.

Начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома Инна Губар говорит, что понимает родителей, но надо понимать и экономическую ситуацию:

- В начале прошлого учебного года в школе произошло обрушение части потолка. Решением исполкома школа не была закрыта, а была приостановлена ее деятельность. После этого специалисты провели исследования и дали заключение, что здание находится в аварийном состоянии, - комментирует начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома Инна Губар. - Организовали подвоз учащихся в соседнюю деревню, где они учатся и сейчас. Есть группа неравнодушных родителей, которые постоянно поднимают вопрос о ремонте школы в Капличах, относятся к ситуации неспокойно. На данном этапе рассматривается вопрос о целесообразности строительных работ на базе школы. Поскольку восстановить то здание, которое есть сейчас, невозможно, потому что необходим капитальный ремонт, а это очень большие денежные средства. В случае капремонта к зданию будут предъявляться другие требования: это и противопожарная безопасность, и санитарные нормы, и организация работы пищеблока и спортзала, которых в этой школе нет. Это очень большие средства, и государство это понимает.

По словам начальника отдела образования, пока рассматривается вопрос о функционировании школы - может быть, там появится начальная или базовая школа:

- В этом учебном году школа точно не откроется, пока денег для финансирования ремонта нет, возможно, решение будет принято в следующем году. Дети обучаются, подвоз организован, нарушений нет - дети посещают нормальную, комфортную школу в соседней деревне.