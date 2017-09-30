Митрополит Кондрусевич: Молодежь - это надежда нашего континента 2 30.09.2017, 11:59

Тадеуш Кондрусевич

В Минске проходит пленарное заседание Совета Епископских Конференций Европы.

29 сентября, в праздник архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, в минском архикафедральном костеле прошла Святая Месса с участием представителей епископатов Европы, которые прибыли в Минск на пленарное заседание Совета Епископских Конференций Европы. Мессу возглавил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, пишет «Крынiца».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич напомнил в проповеди, что архангел Михаил со словами «Кто же как Бог!» возглавил борьбу со взбунтовавшимися ангелами. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о Ее избрании Богом быть Матерью Спасителя, а также объявил Захарии, что его жена Елизавета родит святого Иоанна Крестителя. Архангел Рафаил вылечил больного Товия и помогал ему в путешествии. Он прославляется как ангел хранитель и является покровителем больных и путешественников, сообщает Catholic.by.

«Когда в 1991 году Иоанн Павел II возродил нормальные церковные структуры в Беларуси и установил Минска-Могилевскую митрополию, то белорусские католики ее опекуном выбрали святого архангела Михаила. Этим самым они хотели почтить мучеников и исповедников веры, которые во время преследования Церкви на первое место поставили Бога и своим христианским свидетельством сказали: «Кто же как Бог», – отметил архиепископ Кондрусевич. – Выбирая архангела Михаила своим покровителем, они также поручили ему опеку над Церковью, которая начал возрождаться в нелегкие времена отхода от веры и нарастающей волны секуляризма, чтобы в новых обстоятельствах всегда ставить Бога на первое место».

Говоря о пленарное заседание СКЕЕ, которое проходит в эти дни в Минске, посвященное молодежи и будущему Европы, иерарх добавил: «Церковь и мир будут такими, какой будет молодежь. Поэтому Церковь большое внимание посвящает пастырству молодежи и ее становлению на принципах Евангелия. Это очень сложное задание в наше время, когда секулярные тенденции и стремление к абсолютной свободе творить все, что хочется, негативно влияют на молодежь. Она растет в атмосфере отсутствия духовных ориентиров и базисных ценностей. В результате чего безответственное стремление к абсолютной свободе становится стремлением к свободе от Бога и Его закона».

«Кто может помочь, особенно молодежи? Свидетельства молодежи, которая заблудилась и потом отыскала смысл своей жизни, о чем мы услышали на Всемирных днях молодежи в Кракове в прошлом году, красноречиво говорят о том, что Церковь действительно является тем полевым госпиталем, как говорит папа Франциск, – отметил митрополит. – Бог не перестает любить человека и всегда протягивает ему руку помощи. Поэтому не нужно бояться идти к молодежи и отвечать на сложные вопросы, которые она задает. В них скрыта тревога и надежда молодых людей, и мы не можем их подвести».

«Все чаще Старый континент забывает о корнях, из которых вырос. Он забывает о фундаменте, на котором была построена европейская цивилизация. Вместо этого он восхваляет идеологии, которые не признают Бога, перестают ценить человека, его естественное семейное окружение и свободу к самоопределению, – подчеркнул архиепископ. – Европа не сможет победить охватившей ее болезни кризисов, пока не вернется к своим христианским корням и не станет снова черпать из источника вечно живого и действенного Слова Божия, без которого трудно понять такие европейские ценности, как свобода, справедливость, достоинство человека, честь общего блага и другие».

«Однако не все потеряно. Молодежь является надеждой нашего континента. История показывает, что для Бога нет ничего невозможного. Еще совсем недавно в советские времена казалось, что Церковь на нашей земле уже никогда не возродится. Однако Бог еще раз показал, что умеет писать по кривым линиям истории и ставит последнюю точку над «и», так как обращение этих земель к Богу, предсказанное 100 лет назад Марией в Фатиме, осуществляется», – заметил иерарх.

Митрополит Кондрусевич пожелал, чтобы форум европейских епископов, который проходит в Минске, поспособствовал «поиску новых способов дойти до современного мира с евангельским посланием надежды».