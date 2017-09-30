В Екатеринбурге за день эвакуировали более сотни зданий 5 30.09.2017, 12:36

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В российском Екатеринбурге 29 сентября на протяжении всего дня не прекращается волна эвакуаций по всему городу.

К вечеру пятницы число эвакуированных из-за звонков о минировании зданий перевалило за сотню.

По данным портала E1, отслеживающего ситуацию в режиме онлайн, вечером из здания торгово-развлекательного центра "Фан-фан" эвакуировали всех посетителей. Перед этим сообщалось об эвакуации Дворца молодежи, где в пятничный вечер проходил концерт Егора Крида.

Волна эвакуаций в Екатеринбурге началась в 12 часов дня, среди эвакуированных по ложной тревоге зданий - ТЦ "Универбыт" на Посадской, ТЦ "Бум" на улице Вайнера, ТЦ "Краснолесье" и "Мегаполис", ТЦ "Квартал", "VIP-город", а также ТЦ "Мытный двор" на улице 8 Марта. Кроме того, эвакуации производились из развлекательных заведений - аквапарка "Лимпопо" на Уктусе, кинотеатров "Кинодом", "Заря", "Салют", "Дом кино".

Кроме того, эвакуировали три общежития Уральского педагогического университета (УрГПУ). "Три общежития эвакуировали. Жильцов общежития N3 40 минут назад вернули после проверки. Остальные общежития проверяются сотрудниками МЧС и другими причастными структурами. На время эвакуации жителей общежитий разместили в столовой УрГПУ, предоставили воду. У каждого эвакуированного была возможность на время проверок не мерзнуть на улице, а переждать в столовой УрГПУ", - пояснили изданию в пресс-службе вуза.

Как сообщает агентство Ura.Ru, екатеринбургский кинотеатр "Космос" был эвакуирован во время концерта певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум. Варум после очередной песни Агутина со сцены попросила зрителей "на полчаса выйти из зала, чтобы его проверить".

"Вышла Варум на сцену после песни Агутина. Сказала, что из-за ситуации в городе всех зрителей просят выйти из зала. Через полчаса концерт пообещали возобновить, паники нет", - расказал очевидец агентству.

Как передает ТАСС со ссылкой на концертного директора гастролей Варум и Агутина Татьяну Ларину, певцы успели отработать один час 20 минут программы.

Звонки о "минировании" общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября. По статистике о массовых эвакуациях с 10 по 21 сентября, лидерами оказались: Москва - 168; Пермь - 78; Омск - 56; Санкт-Петербург - 32; Архангельск - 23; Владивосток - 22. Пик активности преступников пришелся на 12-е и 13 сентября - 212 и 196 эвакуаций в 10 и 13 городах соответственно.

Однако звонки телефонных террористов продолжаются. В МЧС подчеркнули, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями. В спецслужбах их связывали с деятельностью то "Исламского государства", то телефонных террористов из Украины, цель которых - притупить внимание силовиков. Высказывалась также версия о хакерской группировке, действущей из Брюсселя.