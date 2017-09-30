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Министр труда посоветовала белорусам «зарабатывать зарплату»

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  • 30.09.2017, 12:45
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ИРИНА КОСТЕВИЧ
ФОТО: БЕЛТА

Денег на обещанные Лукашенко зарплаты нет.

Регионы Беларуси и отдельные отрасли отстают от графика по выходу к концу этого года на среднюю зарплату по стране в 1000 рублей. Об этом сегодня сообщила tut.by министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

— Что касается января-августа, то мы видим сейчас отставание от графика по отдельным регионам, отставание от графика по отдельным органам госуправления и соответствующие проблемы по видам экономической деятельности, — сказала Ирина Костевич. — Но надо понимать, что с сентября у нас в части бюджетной сферы повышена тарифная ставка 1 разряда до 33 рублей, у нас поднялась заработная плата по государственной службе, поэтому бюджетная сфера у нас поднимется по сентябрю, будет обеспечен рост заработной платы. Что касается регионов, то мы видим отставание по Брестской области, серьезное отставание по Витебской области, по Гомельской. У нас хорошо идет в графике город Минск и достаточно хорошо Минская область.

Министр труда и соцзащиты уточнила, что 1000 рублей — это начисленная заработная плата, то есть до уплаты налогов.

— Что касается основного показателя в плане роста заработной платы — это его соотношение с уровнем производительности труда, то если смотреть через выручку на одного занятого — соотношение у нас сегодня выполняется, мы идем в этой увязке в ногу, — уточнила Ирина Костевич.

При этом зарплату в 1000 рублей будет получать к концу года не каждый белорус, добавила министр.

— Прежде всего это средняя зарплата по стране. При этом по видам деятельности, по регионам, по предприятия зарплата дифференцированная. Ее надо заработать, а не всем дать по 1000 рублей, — сказала Ирина Костевич.


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