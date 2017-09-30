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В Дании построят лестницу в небо

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  • 30.09.2017, 12:49
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Идея состоит в том, чтобы полюбоваться природой с высоты птичьего полета, не отрываясь от твердой поверхности.

Об этом пишет издание Tjournal.

Пешеходную конструкцию, главным элементом которой должна стать спиральная башня высотой 45 метров, планируют возвести в лесу в часе езды на юг от Копенгагена (Дания). Башня, к которой ведет длинная надземная тропа, состоит из пандуса длиной 600 метров, по которому посетители смогут прогуляться над верхушками деревьев.

Маршрут будет разделен на две секции: дорожка на высоте пройдет мимо самых старых деревьев леса, а дорожка внизу проложит путь через области с более молодыми деревьями. 

За проект отвечает архитектурная студия EFFEKT. Ожидается, что единственный в своем роде пешеходный маршрут будет завершен в 2018 году.


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