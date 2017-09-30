Фура врезалась в автобус на МКАД 4 30.09.2017, 12:57

3,461

Фото: gaminsk.by

В субботу около 5 утра на минской кольцевой произошла авария.

Фура Volvo врезалась в пассажирский автобус.

- Фура, двигавшаяся по второй полосе внешнего кольца МКАД со стороны ул. Кижеватова в направлении ул. Бабушкина, совершила столкновение с автобусом, двигавшимся по первой полосе. В результате столкновения автобус наехал на металлическое ограждение, разделяющее встречные потоки, выехал на внутреннее кольцо, где наехал на боковое ограждение, - рассказали kp.by в ОГАИ Октябрьского района.

Водитель и пассажир автобуса, а также водитель фуры получили легкие телесные повреждения. Сразу их забрали в больницу, но уже отпустили.

По предварительным данным, водитель фуры отвлекся от управления транспортным средством. Движение на участке МКАД восстановлено.