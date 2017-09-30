Новый теленок и новый дуб 2 Матвей Ганапольский

30.09.2017, 13:09

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МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Путин, как президент, обречён, он сам знает это, но действует в рамках своих возможностей.

Когда-нибудь Навальный напишет книжку, типа солженицинской «Бодался телёнок с дубом». Там он подробно опишет, как над ним издевались и, возможно, это издевательство найдёт своё настоящее объяснение.

Конечно, все думают, что Путин его чмарит потому что держится за власть и всё такое. Но есть и более глубинные всякие объяснения — вспоминают фразу Путина, которую он сказал «о некоторых, которые мутят воду». Он заметил, что они сами должны быть безупречны. Видимо, он действительно считает Навального жуликом, может по Кировлесу, может еще по каким-то шитым ему делам. И Олег Навальный, который реально сидит, это такое пацанское объяснение, чтобы Алексей не лез, куда не надо. В той оси координат, которой находится Путин, намёк этот вполне понятен.

Но Алексей Навальный все равно лезет. И вырос в реального политика, нет сомнений.

Конечно, есть всякие версии, что мудрый Путин сам взращивает Алексея, что Алексей его агент, и тому подобное. Но эта версия для меня несостоятельна, именно потому что в тюрьме сидит его брат. И мы не в сталинское время, когда в его окружении арестовывали жён, братьев и сестёр, а окружение продолжало верно служить людоеду, повторяя себе, что «органы не ошибаются».

Я не думаю, что Алексей это бы выдержал, даже если бы Путин реально обещал бы ему президентство.

Поэтому, тут чистая ситуация — свято место пусто не бывает, Путин может давить Навального как угодно, но он не может задавить естественную потребность людей на новое, но, самое главное, на несистемное.

Не из системы Путина! — вот это есть главное, пусть невысказанное, требование времени.

Система Путина известна — это он и его окружение. Он может готовить на 24-й год каких-то своих надёжных парней, но всё это пустое. Это будет смена шила на мыло.

Повзрослевшая молодёжь, которая и будет выбирать президента в 24-м году, хочет не другого из этой же «партии», а другую партию. Других лиц, другие идеи, которые наш патриарх-президент просто не может предоставить.

Путин, как президент, обречён, он сам знает это, но действует в рамках своих возможностей. Но, поскольку идеями Навального не перешибить, то можно перешибают насилием.

Несколько слов о самом насилии. Оно сейчас довольно мягкое, но кто сказал, что не может быть и немцовского варианта. Поэтому, не столько важно, что Навального в очередной раз задержали, а важно, к какому насилию будут прибегать в следующий раз.

Я понимаю, что для Навального каждый митинг значителен, но, опять же, бодаться с дубом у телёнка не получится.

Но телёнок вырастет.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы