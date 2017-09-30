Бунт в минской электричке 22 Семен Печенко

30.09.2017, 13:26

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Фото: onliner.by

Несколько слов о характерной истории в пригородном поезде.

Этот случай, свидетелем которого я недавно стал в вагоне пригородной электрички, живо напомнил события весны. И заодно заставил задуматься о том, насколько глубоко спрятались протестные настроения.

В вагон зашла бригада контролеров. Обычно на их появление большинство пассажиров реагирует нейтрально. В тот вечер их встретили неласковым бурчанием: «Ходят каждый день, штрафы стригут в дырявый бюджет».

Вскоре вспыхнул небольшой конфликт: пассажир наотрез отказался подтверждать свой льготный билет удостоверением инвалида.

— Когда я покупаю билет в кассе, тогда и показываю. А вам показывать не обязан, — заявил мужчина.

Контролер настаивал, что пассажир обязан подтвердить право на льготу. Мужчина твердил свое.

Характерно, что из всего вагона контролера поддержал только один пассажир. Большинство же встало на сторону неуступчивого мужчины. А когда тот с раздражением в голосе заявил, что «у людей работы нет, а тут одни контролеры кругом», вагон загудел словно улей.

Тут не сдержались и контролеры:

— А это вас не касается! Не вам решать, сколько контролеров нужно. Ваше дело платить и соблюдать существующие правила.

Закончилась эта сцена тем, что пассажир и контролер на прощание обменялись нелестными характеристиками.

Чем же примечательна эта, казалось бы, банальная история? Подобные сцены регулярно доводится видеть в пригородных поездах. Безропотные до недавнего пенсионеры все чаще напоминают о том, что своим трудом и возрастом заслужили право раз в год забыть дома пенсионное удостоверение и не заплатить за это штраф. Ведь и так все дорого — от продуктов и «коммуналки» до лекарств в аптеке.

Раньше большинство и не подумало бы заступиться за нетрезвого безбилетника. Сегодня многие готовы понять и простить подвыпившего работягу.

Из подобных наблюдений просится предположение, что у законопослушных белорусов заканчивается запас терпения. Если оно верное, то многочисленным контролерам, живущим по принципу «я — начальник, ты — дурак», стоит задуматься. Ведь известно, что даже их маленькой искры может разгореться большой пожар.

Семен Печенко, «Солидарность»