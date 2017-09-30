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Пособие по безработице пока повышаться не будет

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  • 30.09.2017, 13:34
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Сегодня пособие по безработице в Беларуси составляет 13 долларов.

Тем не менее пособие по безработице пока повышаться не будет. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на прямой телефонной линии, передает БелТА.

"В настоящее время вопрос о повышении размера пособия по безработице не рассматривается", - отметила министр.

Она пояснила, что принятие решения о введении страхования от безработицы отложено, как и о повышении размера пособия для отдельных категорий безработных.

Напомним, сегодня Костевич также сообщила, что обещанного повышения зарплат для всех работающих не предвидится.


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