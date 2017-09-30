Евросоюз создает единый цифровой рынок 30.09.2017, 13:36

Для создания единого цифрового рынка предполагается ввести новый налог для крупных интернет-компаний.

До 2018 года страны Евросоюза планируют создать единый цифровой рынок, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«Все государства – члены ЕС полностью посвятили себя тому, чтобы создать единый цифровой рынок до 2018 года. Действующий единый цифровой рынок – основа всего, что мы делаем», – сказал Ратас, подводя итоги «цифрового саммита» ЕС.

По словам премьер-министра, для этого надо инвестировать в инфраструктуру, в частности, в инфраструктуру 5G, в науку и промышленность, а также развивать искусственный интеллект и суперкомпьютеры, передает Deutsche Welle.

«Это позволит повысить эффективность государственного управления и в большей степени нацелит наши общества в будущее», – отметил премьер-министр Эстонии.

Для создания единого цифрового рынка предполагается ввести новый налог для крупных интернет-компаний, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что компании будут платить налоги в тех странах, где зарабатывают деньги, а не там, где зарегистрированы.

«Налог должен быть уплачен там, где положено, будь то офлайн или онлайн», – заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, Еврокомиссия предложит такие налоги в следующем году.