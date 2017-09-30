В Березино после родов дома умерла мать и двое ее малышей 7 30.09.2017, 13:44

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Трагедия произошла в Березино вечером 28 сентября.

В реанимацию больницы с кровотечением была госпитализирована 29-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии обнаружила родственница, которая и вызвала "скорую".

По неизвестным причинам женщина отказывалась от госпитализации - в больницу ее доставили в принудительном порядке. Уже в реанимации врачи обнаружили у женщины следы недавней родовой деятельности. К несчастью, через несколько часов роженица скончалась.

Следователи выехали к женщине домой, где нашли в ванной комнате двух новорожденных детей, не подающих признаков жизни, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Как выяснилось, женщина дома родила двух девочек. Свое положение она скрывала и даже не обращалась к врачам. К слову, в квартире она проживала вместе с мужем и шестилетним сыном.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти двух новорожденных детей и их матери.