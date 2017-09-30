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Сергей Костицын может вернуться в строй через две недели

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  • 30.09.2017, 14:03

На старте сезона белорус принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра рассчитывает, что нападающий команды Сергей Костицын восстановится от повреждения за две недели. Также специалист рассказал о состоянии здоровья форвардов Яна Муршака и Алексея Потапова, которые находятся в списке травмированных.

— Мы надеемся, что Костицын вернется, наверное, через пару недель, — цитирует ТАСС Скудру. — Про Яна Муршака нет пока четкой картины, и тут возможны все варианты: либо он вернется через четыре недели, либо нет, — сказал Скудра. — Возможную замену ему найти не так-то просто: нужны деньги и правильный человек, который может помочь команде. Потапов недалек от того, чтобы вернуться в строй.

На старте сезона Костицын принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не набрав ни одного очка.

Потапов в 12 играх отметился 4 минутами штрафа, а Муршак не провел за нижегородцев ни одной официальной игры.


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