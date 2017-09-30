Над экономикой Беларуси нависает бремя проблемных займов 2 30.09.2017, 14:11

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Фото: tut.by

Более $ 2,5 млрд, выданные банками белорусским заемщикам, остаются своевременно невозвращенными.

Такие цифры обнародовала «Экономическая газета» по итогам своего исследования банковского сектора.

«Уровень проблемной задолженности в банковском секторе является очень высоким и скрывает в себе достаточно высокие риски и угрозы для национальной экономики и общества в целом», – заявил «Белсату» аналитик Businessforecast.by Александр Муха.

Максимального уровня невозвращенные кредиты банков достигли в прошлом году – почти 15% от всех выданных займов. В декабре прошлого года эта цифра искусственно снизилась за счет вливаний из бюджета – который взял часть плохих активов на себя. Но в этом году проблемный показатель продолжил расти и уже почти достиг прошлогоднего уровня.

В 2015 году, из-за ухудшения финансовой ситуации, лицензии потеряли четыре белорусских банка, а еще один – «ДельтаБанк» – обанкротился. Александр Муха, представляющий интересы одного из кредиторов «ДельтаБанка» рассказывает, что с физическими лицами, чьи вклады гарантирует государство, правительство рассчиталось, забрав эти деньги из того, что осталось от бизнеса «ДельтаБанка». На остальных вкладчиков, денег, похоже, не хватит.

«По сути, уже сейчас можно сказать, что «ДельтаБанк» не сможет полностью рассчитаться со своими кредиторами», – продолжает Александр Муха.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб объясняет: пока бюджет спасают от банкротства государственные банки, одалживая для этого деньги за рубежом.

В этом году внешний долг Беларуси увеличился на $ 2 млрд и достиг исторического максимума. Специалисты не исключают, что уже в следующем году спасать банки бюджета придется собственными силами. Это может вызвать шок на валютном рынке и разогнать цены.