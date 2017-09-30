Toyota представила беспилотный автомобиль с двумя рулями 30.09.2017, 14:23

В настоящее время исследовательский институт японской компании испытывает новинку.

Инженеры Toyota разрабатывают сразу две системы автономного управления. Если первая полностью контролирует машину во время движения, то вторая – оказывает водителю содействие. Она может прийти на помощь в трудной ситуации, делится важной дорожной информацией и т.д.

Прототип пока не имеет названия. Toyota не разглашает даже стоимости данного автомобиля. В нем находятся два водителя, которые страхуют друг друга во время тестовых заездов. Это позволяет модифицировать алгоритмы машинного обучения, оперативно вносить дополнения, сообщает auto.siteua.org.

Кроме этого, такая методика позволяет разработать наиболее эффективные способы передачи управления от водителя к автопилоту и наоборот. Стоит напомнить, что Toyota готовится презентовать свои новейшие разработки к Олимпиаде в японской столице, которая пройдет в 2020 году.