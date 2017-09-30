Прощание с Дмитрием Смольским состоится 2 октября 30.09.2017, 14:49

Народный артист Беларуси, известный композитор умер утром 29 сентября на 81-м году жизни.

Дмитрий Смольский — автор десятков известных произведений. За свою первую оперу "Седая легенда" он получил государственную премию. Музыкой он увлекался с детства, работал в разных жанрах: писал вокальные сочинения, оратории, музыку к кинофильмам, оперы. Главным для композитора стал жанр симфоний.

Прощание с Дмитрием Смольским состоится 2 октября в Белгосфилармонии.