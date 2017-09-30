Супруга Николая Статкевича обратилась к генпрокурору 2 30.09.2017, 15:01

Марина Адамович

К лидеру БНК четвертые сутки не пускают адвоката.

Жена Николая Статкевича Марина Адамович направила жалобу на имя Генерального прокурора РБ по поводу того, что к ее мужу, который отбывает 15-суточный арест в ЦИП, уже третьи сутки не пускают адвоката.

По словам Марины Адамович, к Статкевичу не пускают адвоката по различным надуманным причинам. Например, 26 сентября адвокату сообщили, что все комнаты для встречи с арестованными заняты, нет возможности их освободить. При этом адвокат политика был первым, кто появился утром на встречу с арестованным, а в течение дня на территорию ЦИП много раз беспрепятственно проходили представители следственных органов, адвокаты, оперативные сотрудники и другие лица. 27 сентября сотрудники ЦИП прямо сказали адвокату, чтобы он даже не пытался попасть, ведь все равно не получится, сообщает ПЦ Вясна.

Также в своей жалобе Марина Адамович отмечает, что право на защиту ее мужа было нарушено и в ходе судебного процесса 26 сентября, коды Статкевича заочно судили за участие в акции 8 сентября и в результате дали еще 5 суток ареста. Заседание проходило без его участия, так как политик не был доставлен из ЦИП в суд и, соответственно, не мог осуществлять свою защиту.

Данные факты свидетельствуют о грубом нарушении права Николая Статкевича на защиту. Марина Адамович считает, что администрация ЦИП делает это умышленно, и поэтому просит Генерального прокурора провести проверку по факту нарушения законности и права Статкевича на защиту со стороны должностных лиц ЦИП и в случае установления таких фактов привлечь виновных к ответственности.

Напомним, Николай Статкевич был задержан 22 сентября после заседания Рады БНК и отправлен в ЦИП на ул. Окрестина отбывать 15-суточный арест за участие в акции 3 июля. К тому моменту Статкевич пробыл на свободе три недели: 31 августа он был освобожден после 5 суток ареста за правонарушение, которое он якобы совершил еще на акции 30 марта. Тогда Николай Статкевич на выходе из ЦИП встречал соратников, которые отбывали сутки ареста после Дня воли. И развернутый им бело-красно-белый флаг, скорее всего, стал причиной того, что правоохранительные органы расценили это как несанкционированное собрание.