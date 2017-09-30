Видеофакт: Косовские депутаты подрались в прямом эфире 2 30.09.2017, 15:56

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Конфликтующих разняли сотрудники студии.

Парламентарии радикального движения «Самоопределение» Фрашер Красничи и вошедшей в правящую коалицию «Инициативы за Косово» Милаим Зека устроили драку в прямом эфире телеканала Klan Kosova.

Дебаты между депутатами, несмотря на попытки ведущего, перешли из политической в личную плоскость, сообщает «РИА Новости».

Зека обозвал Красничи преступником. Радикал ответил стаканом воды, выплеснутой оппоненту в лицо. После этого стороны перешли к обмену ударами, причем представитель «Самоопределения» сумел дважды попасть кулаком в лицо представителю «Инициативы за Косово».