ГАИ рассмотрит предложение об увеличении штрафов пешеходам в 100 раз 64 30.09.2017, 16:09

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Фото: onliner.by

В настоящее время штраф за нарушение ПДД пешеходом составляет от 23 до 69 рублей.

Пользователь с ником Сергей1988 выступил в интернете с петицией об ужесточении наказания за переход проезжей части в неположенном месте. По мнению автора петиции, штраф должен быть увеличен в 100 раз. Свое предложение он направил в МВД Беларуси, и оттуда пришел ответ, сообщает «Онлайнер».

«Предлагаем при очередной доработке законодательства об ответственности за нарушение ПДД рассмотреть увеличение штрафа за переход проезжей части пешеходом в неположенном месте в 100 раз. Они переходят дорогу, создавая аварийные ситуации, а ответственность несут водители.

Дорога для водителей! Все остальные участники движения должны нести соразмерные наказания. За ДТП с участием пешехода водителю грозит уголовная ответственность, а пешеходу — штраф в одну базовую величину.

Нередки случаи, когда водитель, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, предпринимает действия, которые влекут ужасные последствия: десятки машин собираются в „паровозик“ из-за одной экстренной остановки», — говорится в тексте петиции.

На момент публикации этой заметки петиция собрала немногим более 200 голосов. 14 сентября она была направлена в МВД Беларуси. Оттуда пришел ответ: «Ваши предложения об увеличении штрафных санкций, применяемых к пешеходам, будут рассмотрены в ходе очередного комплексного внесения изменений и дополнений в законодательство об административных правонарушениях».

Напомним, что в настоящее время нарушение правил дорожного движения пешеходом по ч. 1 ст. 18.23 КоАП влечет предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (от 23 до 69 рублей). Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушения, совершенные в нетрезвом виде (ч. 2 ст. 18.23), за нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки (ч. 3 ст. 18.23), а также за нарушения, повлекшие причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства (ч. 4 ст. 18.23).

Если представить, что ответственность действительно ужесточат в том размере, о котором говорит Сергей1988, минимальный штраф составит 2300 рублей, то есть в эквиваленте более 1150 долларов.

Между тем одной из насущных проблем остаются переходы на загородных дорогах. Ранее сообщалось, что создана петиция об упразднении наземных пешеходных переходов на трассах. Автор этого предложения собирается на прием к начальнику УГАИ МВД.