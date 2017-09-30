Шредер в «Роснефти» - скандал, но не сюрприз 7 30.09.2017, 16:31

2,059

Фото: РИА «Новости»

Экс-канцлер ФРГ считает себя «носителем некоей исторической миссии».

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхарда Мюллера, посвященный назначению экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера главой совета директоров "Роснефти".

Комментарий публикует "Немецкая волна".

"Бывший федеральный канцлер на российской службе? Это скандал. Но, разумеется, не сюрприз. Ведь Герхард Шрёдер, который называл Владимира Путина "истинным демократом", вскоре после окончания своего срока на посту канцлера ФРГ вошел в российский энергетический бизнес.

Против того, что многие бывшие госчиновники, уйдя со своих постов, затем используют приобретенные контакты и возможности в своих целях, трудно возражать. Но есть в этом проблема: чем важнее пост, тем пристальнее надо смотреть. Неслучайно в свободной рыночной экономике имеются границы конкуренции и четко определенные договорами запреты для менеджеров, покидающих свои фирмы. Теперь требуется выработать и правила для обеспечения прозрачности при переходе политиков в бизнес.

Естественно, дело в конкретных случаях и деталях. Шрёдер представляет дело так, будто его деятельность в совете директоров "Роснефти" - это то же самое, что работа в каком-либо американском энергетическом гиганте. Но, во-первых, и это вызвало бы вопросы. Во-вторых, "Роснефть" включена в санкционный список ЕС.

Российский концерн - более чем "близок" к государству. И, главное, что это за государство? Прежняя деятельность Шрёдера и его высказывания относились к России, где еще были хоть какие-то свободы. Сегодня это авторитарное государство, силой аннексировавшее Крым, и допускающее преследования журналистов и противников режима.

Конечно, формула "изменение через сближение" по-прежнему не ошибочна. С Москвой и дальше будут разговаривать. Вопрос только в том, может ли бывший канцлер Германии соглашаться на пост главы совета директоров "Роснефти". Было бы несправедливо по отношению к Герхарду Шрёдеру видеть в его решении только финансовую выгоду.

Нет, он считает себя носителем некоей исторической миссии. И в том, что он и дальше заботится о своих частных контактах, которые вполне могут пойти на пользу германо-российским отношениям, нет ничего предосудительного. Однако в новой должности Шрёдер будет получать зарплату от авторитарного режима. А это значит, что для него действует то же правило, что и для любого мелкого чиновника: избегать любых проявлений сомнительного поведения".