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Президент Каталонии призывает идти на референдум вместе с ним

  • 30.09.2017, 17:10
Карлес Пучдемон

Активисты «захватили» школы для избирательных участков.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что референдум состоится, и он намерен прийти на голосование в Сан-Жулиа-де-Рамис, где зарегистрирован.

Отметим, что референдум о независимости Каталонии от Испании должен пройти завтра, 1 октября.

По словам президента Каталонии, на голосование придет много людей, передает liga.net.

«У каталонцев есть большое желание проголосовать, и сейчас настало время сделать это. Все очень четко понимают, что это не преступление, это одно из решений демократии в разрешении конфликтов», – сказал Пучдемон.

«Мы спланировали все, поэтому референдум готов, чтобы люди на нем голосовали. Мы еще работаем, и мы знали, что будет много трудностей», – подчеркнул президент.

Также глава государства добавил, что нельзя допускать никакого насилия и конфронтации с полицией.

Кроме того, перед референдумом сторонники независимости региона начали размещаться в помещениях школ Барселоны, где должны открыться завтра избирательные участки.

Активисты планируют сделать все, чтобы школы в течение выходных были открыты в попытке обойти приказ Высшего суда Каталонии о закрытии школ перед референдумом.

Среди активистов есть ученики, их родители, учителя, выпускники и другие. Они планируют провести две ночи в школах, устраивая там пижамные вечеринки, игры, кемпинги, воркшопы и прочее.

«Инцидентов никаких не произошло. Дети играют, а родители организовывают мероприятия на выходные», – пояснили представители комиссии, созданной группой родителей.


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