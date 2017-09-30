Загадки самой масштабной поисковой операции в истории Беларуси 10 30.09.2017, 17:24

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Фото: onliner.by

К поискам потерявшегося в Беловежской пуще Максима Мархалюка «подключились» даже колдуньи, маги и экстрасенсы.

Поиски пропавшего в Беловежской пуще две недели назад мальчика продолжаются, но пока не дают результата. Горе одной сельской семьи переживают по всей стране. Каждый день обсуждают поиски и ждут новостей. Но новости всё те же: «Не найден…».

Судьба Максима Мархалюка сплотила общество, многие оставляли свои дела, садились в машины и ехали в Новый Двор. Тот, кто не мог помочь лично, перечислял деньги на счёт поискового отряда, покупал продукты и необходимые для волонтёров вещи, пишет vgr.by.

Какие ходят слухи

Фото: onliner.by

На прошлой неделе Максима искали несколько тысяч человек со всех уголков Беларуси. За это время находили следы на болоте, красную кофту и шалаш. Говорили, что мальчика видел грибник, а бабушка, собирая грибы, слышала плач в лесу. Разбирали версии: болото, дикие звери, криминал. Нашлись и те, кто считает, что Максим сам ушёл из дома. Школьник не может просто так спрятаться от хорошо подготовленных взрослых поисковиков.

Какую версию рассматривает милиция

Фото: onliner.by

Мальчик чего-то испугался, убежал, потерял ориентацию на местности и заблудился. Возможно, он увидел волков или зубров, которых в пуще достаточно много, рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко. Эту версию рассматривают в качестве основной.

У правоохранительных органов нет оснований полагать, что ребёнок стал жертвой преступления, заявляют в Следственном комитете. Однако, «любая информация, которая поступает в штаб, тут же проверяется», — отмечают в пресс-службе УВД.

Милиция призывает не распространять слухи, что ребёнок якобы нашёлся живым или погибшим.

— В ситуации, когда на кону стоит жизнь ребёнка, любой вброс дезинформации неуместен. Каждый из тех, кто там находится, прикладывает максимум усилий для поиска Максима. Подобного рода новость может подорвать моральный дух людей, которые работают на износ, — уверены в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Людей сплотили «Ангелы»

Эту поисковую операцию в Беловежской пуще называют самой масштабной за всю историю суверенной Беларуси. Объединиться удалось благодаря поисково-спасательному отряду «Ангел». Группа «ВКонтакте» и до исчезновения Максима была популярной — здесь в первую очередь скапливалась информация о пропавших. Только за прошедшую неделю группу пополнило более 30 тысяч подписчиков. Обменивались телефонами, договаривались вместе поехать на поиски, передать продукты, сообщали, чего не хватает волонтёрам, что необходимо брать с собой. Добровольцы привозили тушёнку, макароны, питьевую воду, тёплую одежду, сапоги, медикаменты — словом, всё, что может понадобиться во время поисков.

Одни молились, другие распространяли небылицы

Белорусское общество за последние две недели разделилось на три лагеря: одни искали мальчика в лесу, другие молились и переживали, а третьи комментировали происходящее и подливали масла в огонь в соцсетях. К поискам «подключились» даже колдуньи, маги и экстрасенсы. Правда, и у них много толкований: кто-то уверял, что Максим возле воды и ему трудно ходить, другие говорили, что школьника держат в заточении психически больные.

Чтобы помочь, приезжали совсем неподготовленными: в кедах, которые промокали в первые же минуты, без тёплой одежды, фонариков и дождевиков. Некоторые не рассчитали свои силы и возможности. Одни едва сами не заблудились, другие боялись комаров, третьи приехали собирать грибы, а не искать мальчика, поэтому не всегда внимательно смотрели по сторонам. Об этом говорилось в комментариях соцсетей.

Уже в начале этой недели в белорусских городах на остановках, в общественном транспорте и на машинах стали появляться ориентировки с приметами ребёнка — многие считают, что мальчика нужно искать не в лесу...

Единый штаб организовали лишь на седьмой день

Поиски Максима несколько суток шли разрозненно: местные жители, милиция, поисковые отряды и добровольцы действовали сами по себе и не делились информацией. Единый штаб организовали лишь на седьмой день, когда в субботу, 23 сентября, в Новый Двор приехало максимальное количество добровольцев — около двух тысяч человек. К этому времени в деревне устроили автостоянку и полевую кухню.

Кто и где искал мальчика

Помимо нескольких тысяч добровольцев было задействовано около 500 милиционеров, 176 сотрудников МЧС, кинологи с лучшими в стране собаками. Применяли внедорожники, квадроциклы, вертолёты, автожиры, беспилотники и дроны. Водоёмы проверяли водолазы.

Прочёсано более 60 квадратных километров пущи. Проверены котлованы рядом с деревней, дома, чердаки, колодцы, канализационные люки. Повторно проходили сухие и заболоченные участки. Рассматривали такую площадь, куда мог дойти ребёнок, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Когда темнело, всех просили покинуть лес, так как над пущей работал вертолёт МЧС с тепловизором. Прибор реагирует не только на живых людей, но и на животных. В нём видны очертания обнаруженного существа. Правда, обитатели пущи обычно пугаются шума техники и убегают. Если устройство показывало тепловое пятно, вертолёт повторно пролетал над этим местом, и спасатели проверяли объект.

Но масштабные поиски не принесли результата. Максима не нашли, и многие стали сомневаться, в лесу ли мальчик на самом деле.

Будут ли продолжаться поиски?

Милиция уверяет, что, как только мальчик найдётся, сразу сообщат об этом на официальных ресурсах. Поиски не могут продолжаться бесконечно. Но сколько ещё будут искать Максима, неизвестно. В милиции говорят: «Пока не найдём». Так считают и добровольцы спасательных отрядов.

Во вторник, 26 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения человека.

А в четверг, 28 сентября, появилось официальное заявление, что массовые выезды добровольцев на место поисков больше не требуются — теперь ребёнка будут искать только специально подготовленные люди.

По информации на утро субботы, 30 сентября, место нахождения Максима по-прежнему не установлено. Поиски продолжаются…