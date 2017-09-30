Григорий Костусев возглавил Партию БНФ

Григорий Костусев возглавил Партию БНФ1
- 30.09.2017, 17:39
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В тайном голосовании приняло участие 163 человека.
Григорий Костусев избран председателем партии БНФ - он набрал 107 голосов, передает «Радыё Свабода».
Заместителями председателя партии избраны Алексей Янукевич, Александр Стрельцов, Вадим Саранчуков, Дмитрий Саложкин и Юрий Лукашевич.
За Ольгу Дамаскину проголосовало 32 делегата. Зал встретил такой выбор аплодисментами.
В бюллетене для голосования было шесть фамилий: Илья Добротвор, Ольга Дамаскина, Григорий Костусев, Алесь Толстыко, Александр Страх, Василий Островский.
ХVIII отчетно-выборный съезд Партии БНФ «Адраджэнне» проходит в Минске во Дворце искусств. В съезде принимают участие около 170 делегатов. На повестке дня - отчет предыдущего председателя партии БНФ «Адраджэнне» Алексея Янукевича, выборы нового партийного лидера, его заместителей и Сейма партии.