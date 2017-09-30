закрыть
30 сентября 2017, суббота, 19:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Григорий Костусев возглавил Партию БНФ

1
  • 30.09.2017, 17:39
  • 1,770

В тайном голосовании приняло участие 163 человека.

Григорий Костусев избран председателем партии БНФ - он набрал 107 голосов, передает «Радыё Свабода».

Заместителями председателя партии избраны Алексей Янукевич, Александр Стрельцов, Вадим Саранчуков, Дмитрий Саложкин и Юрий Лукашевич.

За Ольгу Дамаскину проголосовало 32 делегата. Зал встретил такой выбор аплодисментами.

В бюллетене для голосования было шесть фамилий: Илья Добротвор, Ольга Дамаскина, Григорий Костусев, Алесь Толстыко, Александр Страх, Василий Островский.

ХVIII отчетно-выборный съезд Партии БНФ «Адраджэнне» проходит в Минске во Дворце искусств. В съезде принимают участие около 170 делегатов. На повестке дня - отчет предыдущего председателя партии БНФ «Адраджэнне» Алексея Янукевича, выборы нового партийного лидера, его заместителей и Сейма партии.


Мнение

Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине