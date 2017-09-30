Жилищно-коммунальный хаос 6 Борис Павловский, vb.by

30.09.2017, 17:45

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Белорусов готовят к тому, что с 1 января нужно будет оплачивать коммунальные услуги по себестоимости.

Потребителей готовят к тому, что с 1 января мы будем оплачивать коммунальные услуги по себестоимости. Исключение — отопление. В холодный период эта услуга тянет почти половину «коммуналки», а в частном секторе и того больше.

Да, при отнюдь не северном климате тепло и комфорт обходятся нам действительно недешево. Причин тому несколько. Жилые дома, построенные по советским стандартам, энергоэффективностью, мягко говоря, не блещут. Они имеют удельное теплопотребление в полтора–два раза выше, чем новостройки. При этом, переодевание жилья в термошубы перестало быть неотъемлемой составляющей капремонта. Денег не хватает даже на то, чтобы хотя бы восстановить накопившийся за 40-50 лет износ жилья. К примеру, в Бресте капремонт (без тепловой реабилитации) успевает охватить 20-25 домов за год — капля в море. Правда, сейчас и вплоть до 2019-го этот показатель будет равен 70. Что будет после юбилея, одному Богу известно. Но то, что сотни многоэтажек продолжат выпускать (точнее, пропускать) пар сквозь стены, вполне очевидно. К тому же энное количество тепла по-прежнему не доходит до потребителя из-за старых проржавевших труб или архаичного оборудования, место которому давно на свалке. И на их полную замену, по оценкам специалистов, понадобится при нынешних темпах около 50 лет. Выходит, еще полвека (если МВФ продавит свои требования о полной оплате ЖКУ потребителями) нам придется платить за тепло не 100, а 120... 130... 150 процентов?! Либо мерзнуть уже не только в октябре, замирая в ожидании грядущей погоды в доме, но и всю холодную половину года.

Не меньше проблем вызывает еще одна статья коммунальных расходов - тарифы на вывоз мусора. Особенно возмущается деревня. «Я продаю свой мусор. Сегодня несложно сбыть металл, макулатуру, стекло и даже пластик. Органику использую как удобрение», — сообщает наш читатель Алексей из Брестского района. И задается вопросом: «Если я продал мусор, то почему должен оплачивать его утилизацию? Наша страна подписала конвенцию о защите прав потребителей, один из пунктов которой гласит: «Ни одна платная услуга не может быть навязана потребителю против его воли». Мне же не просто навязывают услугу, а заставляют оплачивать ту, которую никто не оказывает!» На предприятии ЖКХ парируют: закон есть закон, машина за мусором ездит, полигон содержится, а сколько у кого собрали отходов, попробуй отследи. Платите — и точка! А ведь возразить по существу нечего.

Проблема эта во многом связана с реформированием системы сбора и утилизации отходов, введением залоговых цен на стеклянные, пластиковые и жестяные банки. Еще в советские времена тару было принято сдавать. И стоила бутылка от лимонада, между прочим, вдвое дороже, чем ее содержимое. Потому найти на свалке целый стеклянный сосуд было редкой удачей для тех, кто этим промышлял. Практика раздельного сбора бытовых отходов — дело нужное. Но пока, стоит признать, дальше закупки контейнеров, мусоровозов и строительства свалок она у нас не движется. Видимо, одних призывов и взывания к совести маловато. Нужны еще и материальные стимулы. Иначе пресловутая «цель 99» будет казаться дальше альфы Центавра.

Словом, проблем и болевых точек в нашем коммунальном хозяйстве столько, что хватит не на один год. Как их решать и кому? Наверное, отдавать все на откуп государству было бы неправильно. Ведь ЖКХ - как раз то, что всех нас объединяет. Расшифровывать эту аббревиатуру из трех букв можно по-разному: «жилищно-коммунальный хаос», «живи как хозяин». Хочется, чтобы хозяйственности в данной сфере было побольше. А жильцы оставались не пассивными наблюдателями за тем, как все течет, но ничего не меняется, кроме тарифов, а пытались по возможности управлять имуществом, которое им принадлежит на праве совместного владения. Тогда и тарифы будут более адекватными, и качество услуг шагнет вперед. Скажете, фантастика? Вовсе нет. Положительных примеров здесь также немало. Жаль, что они пока не в большинстве.

Борис Павловский, vb.by