Шиманович стал вторым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира 1 30.09.2017, 18:00

Илья Шиманович

Фото с сайта belta.by

Белорусский пловец уступил первую строчку россиянину Кириллу Пригоде.

Белорусский пловец Илья Шиманович занял второе место в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира в Гонконге, передает «Прессбол».

Победу праздновал россиянин Кирилл Пригода, тройку призеров замкнул Арно Камминга из Голландии.

Кубок мира. Гонконг. Мужчины. 200 м, брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) 2.04,02

2. Илья Шиманович (Беларусь) 2.05,02

3. Арно Камминга (Голландия) 2.05,28