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Референдум в Каталонии: На избирательном участке произошла стрельба

  • 30.09.2017, 18:11

Неизвестный открыл огонь из пневматического оружия.

В одной из школ Каталонии, где собираются проводиться референдум о независимости, неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия, сообщает La Vanguardia.

Четыре человека пострадали, однако, как уточняется, в медицинской помощи они не нуждаются.

Как сообщалось ранее, группы активистов, которые поддерживают референдум, начали занимать некоторые школы Барселоны, в которых планировалось размещение избирательных участков.

На данный момент полиция Испании уже взяла под контроль 1300 из 2315 школ.


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