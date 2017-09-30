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В Минске за три часа скупили все планшеты и ноутбуки Apple

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  • 30.09.2017, 18:17
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Сотни человек за три часа разобрали все планшеты iPad и ноутбуки MacBook, на которые сделали скидку в 25%.

В ТРЦ Galleria Minsk открылся магазин Apple с секцией экспертов. Это событие вызвало ажиотаж у минских поклонников бренда. Сотни человек за три часа разобрали все планшеты iPad и ноутбуки MacBook, на которые сделали скидку в 25%. В результате в i-Store привезли со склада новую партию акционных планшетов и ноутбуков и выставили специальные цены на iPhone, пишет relax.by.

Новая партия iPad и MacBook Pro уже доступна покупателям. Очередь за ними выстроилась с 9 часов утра, как только открылся торговый центр. В i-Store также пошли навстречу покупателям и выставили специальные цены на самые популярные модели iPhone. Дисконт достигает 16%.

iPhone 7 с 32 ГБ теперь стоит 1379 рублей (в обычные дни – 1599), та же модель, но со 128 ГБ – 1649 (против 1889 ранее). iPhone 7 Plus с З2 ГБ «постройнел» с 1949 до 1699 рублей, а с 128 ГБ – с 2239 до 1939 рублей. iPhone 6S упал в цене с 1299 до 1129 рублей, а iPhone SE – с 849 до 749 рублей. Дешевле всего обойдется iPhone 6 с 32 ГБ – за 799 рублей при розничной цене в 949 рублей.

Ранее на открытии магазина Apple возник нешуточный ажиотаж. Ближе к 6 часам вечера очередь «окольцевала» весь атриум, так что охранникам пришлось разбить людей на группы и рассредоточить вдоль торгового центра. За час до старта продаж началось шоу: приглашенные музыканты выступали на планшетах, иллюзионисты показывали фокусы с гаджетами Apple.

Причиной ажиотажа стали специальные цены, которые оказались одними из самых низких в мире. Так, iPad последнего поколения с 32 ГБ памяти покупали за 669 рублей (против 896 рублей в обычные дни). Сверхтонкий ноутбук MacBook Air 2017 года выпуска упал в цене с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последнего MacBook Pro изменилась с 3469 до 2599 рублей.

«Если откровенно, то даже в самых смелых прогнозах мы не предполагали, что будет столько желающих. Но это лишь доказывает, что мы открылись в нужном месте, а продукция Apple популярна среди белорусов. Всю партию ноутбуков и планшетов разобрали за три часа, что стало для нас полной, хотя и приятной неожиданностью», – отметили в i-Store.

Посетителей запускали в магазин небольшими группами. Первой покупкой стал ноутбук MacBook Pro, ради которого минчанин простоял в очереди два часа. В подарок он получил беспроводные наушники Yamaha от компании-импортера «Интонация». Хотя быстрее всего разбирали не ноутбуки, а планшеты, что можно объяснить их невысокой ценой.

Пока одни стояли в очередях, другие участвовали в конкурсах и получали подарки. Кроме того, всем желающим бесплатно раздавали мини-капкейки Cinnabon и мороженое Marconi, а кофейня на колесах Coffecake разливала посетителям чай и кофе.

Новый магазин i-Store имеет статус Apple Premium Reseller. Его отличают шоу-рум со стендами, большая демонстрационная зона с наушниками Beats и специальная секция экспертов Flex Table, в которой консультируют и обучают посетителей. Каждую новинку можно протестировать лично: например, послушать музыку на планшете или посмотреть фильм на ноутбуке.

В магазине собраны практически все устройства Apple, которые дополняют аксессуары других брендов. Мировые новинки будут появляться здесь одними из первых в Беларуси, а цены обещают держать на рыночном уровне.


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