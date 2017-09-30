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Шредер получает из бюджета Германии полмиллиона евро

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  • 30.09.2017, 18:30
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Герхард Шредер

Депутаты от Левой партии выяснили, сколько получает от Германии возглавивший «Роснефть» Герхард Шредер.

Офис, сотрудники, пенсия — бывшие главы правительств пользуются привилегиями и после завершения своих полномочий, пишет Der Spiegel (перевод - 24news.com). Так, депутатам от Левой партии удалось выяснить из ответа Ведомства федерального канцлера, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер уже получил в этом году от государства 561 тыс. евро на зарплату сотрудникам его офиса в Берлине.

«Через несколько часов все станет ясно: если все пойдет по плану, Шредер будет избран в совет директоров российского нефтяного гиганта «Роснефть». Его новая должность предусматривает зарплату в шестизначном диапазоне, — и это не единственная работа экс-канцлера в частном секторе», — говорится в статье.

Между тем Шредер получает пенсию в размере 6446 евро в месяц за семь лет пребывания на посту канцлера и более мелкие суммы за работу в земельном правительстве Нижней Саксонии и в качестве депутата Бундестага.

«Политик от Левой партии Александр Ной обвиняет Шредера и других экс-политиков в «стремлении снимать сливки»: они используют политические контакты из прошлого, чтобы получить работу в экономическом секторе, но продолжают пользоваться положенными им привилегиями, такими как офис и сотрудники», — передает издание.


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