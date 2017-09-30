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Тысячи человек вышли на улицы Мадрида поддержать единую Испанию

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  • 30.09.2017, 18:50

Митинги также прошли в Севилье, Барселоне и Пальма-де-Майорке.

Тысячи испанцев вышли на площадь Сибелас в Мадриде на акцию в поддержку территориальной целостности и единства Испании за день до проведения в Каталонии референдума о самоопределении, который правительство страны считает нелегитимным.

Об этом сообщает qha.com со ссылкой на испанские СМИ.

Подобные демонстрации прошли в Севилье, Пальме-де-Майорке на Балеарских островах, Сантандере и в Барселоне.

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании в воскресенье, 1 октября. Его участники должны будут ответить на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»

Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

В Каталонии проживает примерно 16% населения Испании. Около 25,6% испанского экспорта приходится на произведенные в Каталонии товары. 19% испанского ВВП обеспечивает именно эта автономия. В Каталонию направляется 20,7% иностранных инвестиций. Долг Каталонии составляет 35,3% ВВП.


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