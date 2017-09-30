закрыть
30 сентября 2017, суббота, 19:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская теннисистка выиграла турнир во Франции в свой день рождения

  • 30.09.2017, 19:10
Вера ЛапкоВера Лапко
Фото: minsknews.by

Вера Лапко преподнесла себе отличный подарок, став победительницей парного разряда на турнире во Франции.

В финале турнира серии ITF Pro Circuit с призовым фондом 25 000 долларов Вера Лапко, 29 сентября отпраздновавшая свой 19-й день рождения, в паре с Корнелой Лостер из Швеции обыграли теннисисток из Великобритании Сару Бет Грей и Оливию Николс — 6:4, 6:3, сообщает пресс-служба БТФ.

Для 19-летней Лапко титул во Франции стал седьмым в профессиональной карьере.

В одиночном разряде Вера Лапко, занимающая 190-ю строку мирового рейтинга и посеянная на турнире под третьим номером, в первом круге одержала победу над Кристиной Буксой (№ 398 WTA) из Испании — 7:5, 6:3, затем белоруска оказалась сильнее теннисистки из Чехии Йешики Малечковой (№ 296) — 6:4, 6:0. А 29 сентября, в свой день рождения, Вера уверенно переиграла Диану Марцинкевич (№ 246) из Латвии — 6:3, 6:2.

Сегодня в матче за выход в финал белоруске предстоит поединок против хозяйки кортов француженки Манон Арканжоли (№ 380).

В 2016 году Вера Лапко стала победительницей одиночного разряда на юниорском турнире Australian Open.


Мнение

Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн
Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине