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КНДР из Москвы пригрозила США ядерным оружием

  • 30.09.2017, 19:24
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Послу КНДР Ким Хен Чжуну не понравились высказывания Дональда Трампа.

Северная Корея при помощи ядерных сил может ответить на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Пхеньяна, заявил посол КНДР Ким Хен Чжун на конференции "За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи", которая сейчас проходит в Москве.

"Если США совершают действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной", - цитирует "Интерфакс" слова Ким Хен Чжуна, который назвал заявления Трампа об уничтожении КНДР, сделанные во время Генассамблеи ООН, "сумасшедшими".

При этом посол подчеркнул, что, несмотря на смену правительства в Южной Корее, "путь к улучшению отношений, миру и процветанию остается полностью закрытым из-за того, что эта власть не может отказаться от политики национального раскола и конфронтации".


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