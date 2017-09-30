Сегодня ночью на границе с Литвой ограничат запуск машин в пункты пропуска 30.09.2017, 19:55

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С 22.00 30 сентября до двух часов ночи 1 октября будет ограничен запуск авто в пунктах пропуска «Котловка» и «Каменный Лог».

Этой ночью в пунктах пропуска будут перенастраивать программное обеспечение и оборудование. Связано это с тем, что с 1 октября Ошмянская таможня будет ликвидирована. А пункты пропуска перейдут к зоне деятельности Гродненской региональной таможни.

Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

При этом с 1 октября через пункт пропуска «Лоша» на белорусско-литовской границе начнут производить таможенное оформление товаров.