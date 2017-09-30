В SpaceX презентовали макет города на Марсе 1 30.09.2017, 20:40

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Илон Маск представил концепцию по колонизации соседней планеты.

На этой неделе на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Аделаиде, Австралия, генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил концепцию по колонизации соседней планеты Марс.

Об этом передает УНН со ссылкой на презентацию SpaceX.

В частности Маск представил обновленную информацию о своей презентации 2016 о "долгосрочных технических проблемах, которые нужно решить, чтобы поддержать создание постоянного, самостоятельного присутствия человека на Марсе".

Кроме того, Маск представил корабль BFR (вместимость корабля 120 человек), который будет осуществлять полеты на Марс, начало миссии планируют в 2022 году, а в 2024 планируется осуществить первые полеты на Марс.

Mars City Opposite of Earth. Dawn and dusk sky are blue on Mars and day sky is red. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 28 2017 в 8:03 PDT

Позже в SpaceX опубликовали короткий ролик "в поддержку создания постоянного, самодостаточного человеческого присутствия на Марсе".