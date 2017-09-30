Жителей Минской области приглашают 21 октября в столицу 30.09.2017, 20:54

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Листовки и наклейки с призывом присоединиться к протестам в Минске появились во многих городах.

В столицу приглашают жителей ближайших населенных пунктов — Жодино, Борисова, Молодечно, Радошковичей, Заславля, передает пресс-служба БНК.

В этих городах и поселках появились наклейки и листовки с информацией о Марше рассерженных белорусов 2.0, который начнется на Октябрьской площади Минска 21 октября в 14:00.

Призывы выходить на акцию можно увидеть также в пригородных электричках и на небольших железнодорожных станциях.