Путинская декорация Виталий Портников, «Радіо Свобода»

30.09.2017, 21:16

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Виталий Портников

У хозяев Кремля – свои «схемы», своя декорация. И Шредер во главе «Роснефти» – путинская декорация.

Критика соотечественников и даже товарищей из Социал-демократической партии не помешала бывшему федеральному канцлеру Герхарду Шредеру занять пост председателя совета директоров российской компании «Роснефть». Казалось бы, бывший глава правительства Германии уже давно интегрирован в российскую систему представительных органов. Он продолжает сохранять за собой должности председателя наблюдательного совета, комитета акционеров и совета директоров двух газотранспортных компаний «Газпрома» – Nord Stream AG и Nord Stream 2. Согласие Шредера участвовать в строительстве «Северного потока» тоже вызывало критику, но не такую жесткую. Хотя бы потому, что газопровод, который еще до начала кризиса в Украине должен был значительно ограничить возможности украинской ГТС, воспринимался многими в Германии как вопрос стратегической безопасности этой страны. Именно так объяснял свою готовность возглавить компанию сам Шредер.

С «Роснефтью» – совсем другое дело. Это уж наверняка не российско-германский проект. Это, можно сказать, личный проект президента Путина. Мало кому известна за пределами России государственная компания «прославилась» после того, как поглотила разгромленную силовиками компанию ЮКОС Михаила Ходорковского. В Украине сейчас любят рассказывать о «деолигархизации». Но собственность, как правило, отбирают в пользу государства, которое становится всесильным и начинает контролировать граждан. Так случилось и с ЮКОСом.

«Роснефть» стала одной из самых влиятельных нефтяных корпораций мира. Ее председатель правления, ближайший соратник Путина Игорь Сечин – один из хозяев России. О могуществе Сечина говорит то, что бывший чекист спустя годы после расправы над Ходорковским отправил в отставку и под арест министра экономики России Алексея Улюкаева. Якобы в рамках борьбы с коррупцией. В России антикоррупционная активность тоже в моде, только там главные «антикоррупционные активисты» – Путин и Сечин.

Свои «схемы», своя декорация

У хозяев России – свои «схемы», своя декорация. Присутствие иностранца во главе совета директоров крупнейшей компании путинского клана – часть этой декорации. В Германии некоторые решили, что заявление о назначении Шредера – часть игры Путина, таким образом решил «наказать» нового лидера немецких социал-демократов Мартина Шульца за антироссийские высказывания и лишить его шанса победить на выборах. Но эти выводы – как раз свидетельство полного непонимания западными наблюдателями логики существования российской власти. Путин принимает решения, не обращая внимания на какие-то немецкие выборы. Если Сечину понадобился Шредер во главе «Роснефти» – значит, так тому и быть.

В цивилизованном мире председатель совета директоров – лицо, которое должно контролировать правление. Шредер в «Роснефти» избежит таких тяжелых обязанностей. Единственный человек, который контролирует Сечина – Путин. Обязанность Шредера – удовлетворять честолюбие «государственных олигархов» и использовать свои связи на Западе для их дальнейшего обогащения.

А еще быть символом морального разложения отдельных представителей западной политической и предпринимательской элиты. Но это уже другая история.

Виталий Портников, «Радіо Свобода»