Рабочий из Могилева: Еду на Марш в Минск, чтобы сказать решительное «Баста!» 30.09.2017, 22:30

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Только протесты заставят эту власть услышать нас и пойти на уступки.

Как выжить на зарплату в 400 рублей? Ответить на этот вопрос власти так и не смогли. Об этом заявил пресс-службе БНК общественный активист и рабочий Могилевского металлургического завода Станислав Павлинкович.

— Чем сегодня живет Могилев? Какие проблемы больше всего волнуют людей?

— Социально-экономическая ситуация в нашем городе и в целом по стране. Она удручающая. Особенно, это касается занятости населения.

Безработица намного выше, чем по официальной статистике. На работу устроиться весьма проблематично, даже хорошим специалистам. Я хоть и работаю на ОАО «Могилевский металлургический завод» сейчас, но уверенности в завтрашнем дне нет ни у меня, ни у моих коллег. Зарплата на предприятии в среднем 400 рублей. Недавно прошла информация, что в связи с тяжелой ситуацией планируются сокращения. Люди очень озабочены таким заявлением.

Кабальная контрактная система вынуждает многих заранее заботиться о поиске другой работы, поскольку по окончании контракта человек может быть просто выброшен на улицу без объяснения причин.

Проблемы существуют абсолютно во всем: медицина, образование, плохие дороги, высокие цены на товары и услуги, низкие зарплаты и пенсии.

Отдельно хотелось бы затронуть тему коммунальных платежей. Власти нам все время твердят о том, что мы якобы оплачиваем «низкую» стоимость услуг жкх. При этом многие неоднократно обращались к чиновникам с требованием дать калькуляцию себестоимости этих услуг. Но ответа до сих пор не дождались. Не может человек позволить себе оплачивать 100%, если его дохода не хватает даже на то, чтобы просто не умереть с голоду до следующей зарплаты.

Хуже всего приходится пенсионерам, безработным и малообеспеченным слоям населения. В стране настолько смехотворное пособие по безработице, что многие люди просто не считают целесообразным регистрироваться на бирже труда, чтобы получать жалкие 15 долларов, которые еще нужно отработать на общественных работах.

— Быть безработным тоже накладно — с 1 октября власти возвращают Декрет №3…

— Это вообще не поддается описанию с точки зрения логики и здравого смысла. Вместо того, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, режим просто залазит к ним в карман, чтобы отобрать последнее и таким образом решить свои финансовые проблемы. После зимне-весенних протестов Лукашенко дал задний ход и приостановил действие своего незаконного декрета. Но теперь вновь решил взяться за старое. Видимо, решил проверить, где предел терпения белорусов. А оно не безгранично.

Некоторые граждане еще надеются, что все обойдется и декрет их не коснется. Это мнение ошибочно, на мой взгляд. Ведь декрет затронул практически каждую белорусскую семью. Считаю налог на «тунеядство» преступлением против нашего народа, самым настоящим геноцидом. По сути идет уничтожение безработных как класса.

— Весной получилось приостановить декрет. Как добиться его окончательной отмены?

— Решительными протестами. Я поддерживаю проведение Марша рассерженных белорусов 2.0 в Минске 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади. Только так мы можем заставить власть услышать нас и пойти на уступки. Переписка с чиновниками и хождения по кабинетам не принесут ничего кроме головной боли, потраченных сил и нервов. Нужно ехать в Минск, выходить на Площадь 21 октября и сказать решительное «Баста!» преступным инициативам режима. Ведь нет уверенности, что завтра-послезавтра нас не обложат очередным налогом или побором. Если в стране не протестуют против несправедливости, то нация исчезает.