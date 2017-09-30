Эрдоган: Власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум 1 30.09.2017, 21:45

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Тайип Эрдоган

Президент Турции прокомментировал результаты референдума о независимости Иракского Курдистана.

Власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум о независимости, проведенный в автономии, цитирует слова турецкого президента Тайипа Эрдогана ghall.com.

«Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени. Так что им придется заплатить за это», — сказал турецкий лидер во время своего выступления в провинции Эрзурум на северо-востоке республики.

По мнению Эрдогана, администрация Иракского Курдистана «создает не независимое государство, а новую рану в регионе».

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. По данным курдской Высшей независимой избирательной комиссии по референдуму и выборам, свыше 90% избирателей проголосовали за отделение от Ирака.