Эрдоган: Власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум

Эрдоган: Власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум1
- 30.09.2017, 21:45
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Президент Турции прокомментировал результаты референдума о независимости Иракского Курдистана.
Власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум о независимости, проведенный в автономии, цитирует слова турецкого президента Тайипа Эрдогана ghall.com.
«Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени. Так что им придется заплатить за это», — сказал турецкий лидер во время своего выступления в провинции Эрзурум на северо-востоке республики.
По мнению Эрдогана, администрация Иракского Курдистана «создает не независимое государство, а новую рану в регионе».
Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. По данным курдской Высшей независимой избирательной комиссии по референдуму и выборам, свыше 90% избирателей проголосовали за отделение от Ирака.