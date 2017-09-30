Белорусский Форрест Гамп пробежал 500 км за пять дней 2 30.09.2017, 21:55

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Фото: svaboda.org

Своим марафоном он решил напомнить белорусам о 500-летии Библии Скорины.

500-летие издания Библии Скорины пастор протестантской церкви Тарас Тельковский отметил ультрамарафоном, передает «Радыё Свабода».

Тарасу 29 лет, он окончил богословскую семинарию в Лондоне, сейчас подал документы на открытие евангельской протестантской церкви в Минске.

Бегом, как говорит, занимается почти 20 лет, был членом юниорской сборной Беларуси по легкой атлетике. Своим марафоном он решил напомнить белорусам о юбилее Библии и пригласил к участию в забеге всех желающих.