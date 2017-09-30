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В Кыргызстане готовился госпереворот?

  • 30.09.2017, 22:12
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В Бишкеке депутата Канатбека Исаева подозревают в попытке госпереворота.

В Бишкеке задержан депутат парламента от партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев. Генеральная прокуратура страны возбудила против него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков и подготовке насильственного захвата власти. Сторонник кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова вступил в сговор с представителями организованных преступных группировок и другими лицами и осуществлял активные действия по организации массовых беспорядков, передает «Немецкая волна».

Подготовка насильственного захвата власти в случае проигрыша Бабанова

Целью Исаева и его сообщников являлся насильственный захват власти в случае

проигрыша Бабанова на президентских выборах, указал далее представитель ведомства, сославшись на информацию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования с последующим перерастанием в массовые беспороядки и вооруженные столкновения», - уточнил собеседник агентства.

По данным ГКНБ, вместе с Исаевым задержаны «отдельные члены организованных преступных группировок». «Установлено, что для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно Исаевым передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок», - сообщил представитель спецслужбы.

15 октября в Кыргызстане пройдут выборы президента страны. В них будут участвовать 12 кандидатов, в том числе лидер оппозиционной парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбек Бабанов, являющийся одним из двух основных претендентов на президентский пост.


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