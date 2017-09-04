Генерал Мэттис: Ответ США КНДР будет массированным и сокрушительным 1 4.09.2017, 7:44

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Джеймс Мэттис

Президент США Дональд Трамп провел совещание по северокорейской проблеме.

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею о том, что у Соединенных Штатов есть много военных вариантов, которые президент Трамп может использовать, чтобы решить проблему, связанную с развиваемыми Пхеньяном программами создания ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, передает «Голос Америки».

Стоя вблизи Западного крыла Белого дома после состоявшегося в воскресенье совещания, которое президент Трамп провел со своей командой по национальной безопасности в связи с последним ядерным испытанием в Северной Корее, Мэттис сказал, что на любую серьезную угрозу Соединенным Штатам или их союзникам будет дан «массированный» ответ и что этот ответ будет «сокрушительным».

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что администрация Трампа не стремится к уничтожению какой бы то ни было страны, в том числе Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о приостановлении торговли с любой страной, сохраняющей деловые связи с Северной Кореей после того, как власти этого коммунистического государства провели очередной ядерный тест – самый крупномасштабный из всех проведенных Пхеньяном.

После того, когда президент Трамп вышел из вашингтонской церкви Святого Иоанна, где он в воскресенье присутствовал на богослужении, ему был задан вопрос о возможности военного ответа на последнее ядерное испытание, проведенное Пхеньяном и вызвавшее возмущение мирового сообщества. «Посмотрим», – ответил президент.

Ранее в воскресенье президент осудил Северную Корею за проведение самого мощного на данный момент ядерного испытания, назвав ее «страной-изгоем», чьи «слова и действия по-прежнему носят чрезвычайно враждебный характер и представляют опасность для Соединенных Штатов».

Президент заявил в «Твиттере», что Северная Корея «стала серьезной угрозой и поставила в неловкое положение Китай, который пытается помочь, но без особых успехов».

В то же время он высказал упрек в адрес Сеула, являющегося союзником США.

«Южная Корея начинает понимать, что – как я им и говорил – разговоры об умиротворении Северной Кореи не сработают, они понимают лишь одно!» – написал президент.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, выступая по каналу Fox News, что представит на рассмотрение новый пакет экономических санкций против Северной Кореи.

«Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, – пояснил Мнучин. – Мы будем сотрудничать с Китаем. Но необходимо экономически изолировать Северную Корею – подобное поведение неприемлемо».

Ранее в воскресенье Северная Корея объявила об успешном испытании термоядерной водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

В сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК говорится, что «водородная бомба» для оснащения боевой части МБР разработана «в соответствии с замыслом Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных сил».

«Испытание водородной бомбы, разработанной для установки на нашей межконтинентальной баллистической ракете было совершенным успехом», – заявила диктор Корейского центрального телевидения Ли Чхун Хи, которая вышла на пенсию в 2012 году, но иногда появляется в эфире в связи с важными событиями.

Она также отметила, что ядерный взрыв не привел к выбросу радиации в атмосферу. Американские и японские самолеты, оснащенные специальным оборудованием для наблюдения за атмосферой, пытаются проверить эти заявления.

По оценкам сейсмологических служб США и Китая, взрыв привел к двум поверхностным землетрясениям в районе северокорейского ядерного полигона Пунгери. Власти Японии, Южной Кореи и многочисленные неправительственные эксперты в США подтвердили, что землетрясения, вероятно, были вызваны ядерным испытанием.

Первый толчок имел магнитуду 6.3, что, по мнению экспертов, соответствует детонации водородной бомбы мощностью в одну мегатонну. Взрыв был по меньшей мере в десять раз мощнее предыдущего ядерного испытания, проведенного 9 сентября 2016 года. Тогда, по данным японских и южнокорейских метеорологических служб, взрыв привел к землетрясению магнитудой 5.3.

Через пять минут после первого толчка в воскресенье сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.6, которое объясняют возможным обрушением туннеля, в котором было заложено взрывное устройство.

«Если Северная Корея провела ядерное испытание, то это абсолютно неприемлемо, и нам придется заявить решительный протест. Мы созываем Совет национальной безопасности для сбора и анализа информации», – заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что шестое ядерное испытание в КНДР означает, что провокации Пхеньяна «вышли в новое измерение». Они призвали ЕС ужесточить санкции против Северной Кореи и принять новые меры по линии Совета Безопасности ООН.

«Канцлер и президент пришли к единому мнению, что Северная Корея попирает международное право, и поэтому международное сообщество должно решительно отреагировать на эту новую эскалацию», – говорится в сообщении администрации Меркель по итогам ее телефонного разговора с Макроном.

Критические заявления Трампа в адрес Южной Кореи и ее нового президента Мун Чжэ Ина за его подход к КНДР появились на фоне намерений президента США выйти из соглашения о свободной торговле с Сеулом. Против этого возражают советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и главный экономический советник президента Гэри Кон. Объем торговли между США и Южной Кореей составил 112 миллиардов долларов в прошлом году, но Трамп обеспокоен торговым дефицитом в размере 27 миллиардов долларов.

Джеффри Льюис, директор программ по Восточной Азии в Центре исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина, заявил, что не удивлен тем, что Северная Корея достигла потенциала, необходимого для испытания полноценного термоядерного оружия.

«Я несколько лет говорил, чем это закончится, – заявил Льюис «Голосу Америки». – Северная Корея давно утверждала, что это ее цель».

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано назвал испытание крайне прискорбным актом, который вызывает серьезную озабоченность. По его словам, новое испытание говорит о полном игнорировании неоднократных требований международного сообщества.

Накануне испытания, в субботу, Трамп и Абэ провели телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость тесного сотрудничества США, Японии и Южной Кореи перед лицом растущей ядерной угрозы со стороны КНДР, сообщили в Белом доме. Абэ сообщил журналистам, что он и Трамп согласились друг с другом в том, что давление на Северную Корею должно быть усилено.