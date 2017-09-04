Фотофакт: В Витебске школьники даже медитируют перед портретом Василя Быкова 8 4.09.2017, 7:51

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Горожан привлекает особая энергетика портрета.

Команда #YouFeelMySkill широко известна не только в Витебске, но и за его пределами. Их работы украсили стены домов практически во всех городах Беларуси. В последние дни уходящего лета художники решили обновить одну из стен, которую раньше украшал портрет американского рэпера Nate Dogg во дворе дома по адресу Московский проспект, 7. Глеб Каштанов и Ян Кузьмин закрасили старую работу и нарисовали поверх ее портрет классика белорусской литературы – Василя Быкова, сообщает «Витебский курьер».

Ребята считают, что писатель, как никто другой, заслуживает права быть увековеченным, ведь он внёс значительный вклад в белорусскую литературу ХХ век. В общей сложности, чтобы полностью завершить портрет, ушло 13 часов. Изображение Быкова на ярко-красном фоне дополнено еще и его цитатой: «Чалавек, як і кожная жывая істота ад Бога, нараджаецца свабодным».

В Витебске нет ни улицы Василя Быкова, ни памятника народному писателю, зато теперь у жителей города появилась возможность отыскать белорусского классика на трансформаторной будке в обычном жилом дворике. Кстати, как отметили жители соседних домов, не успели ребята закончить работу, а сюда уже стали приходить делать фото. Но, похоже, не только селфи привлекает горожан, но и особая энергетика портрета.

«О чем думает эта школьница, прильнув к портрету, мы не знаем, но на всякий случай решили не мешать. Может, медитация возле граффити – новое направление в изучении великой классики?!», - пишут журналисты «Витебского курьера».