Чудо в перьях 12 Александр Обухович, «Белгазета»

4.09.2017, 8:10

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Без реформ обвал экспорта и ВВП неминуем.

Опять со стороны власти пошли успокоительные заявления: и дно кризиса пройдено, и ВВП у нас растет, и экспорт увеличивается, и инфляция снижается, и зарплату бюджетникам в ближайшее время повысят. Осталось чуть-чуть потерпеть, и все само собой наладится. Даже реформ проводить не надо.

А пока налицо сокращения персонала, падение реальных доходов населения, рост госдолга, сворачивание бизнеса, массовые неплатежи. И единственной материальной основой для успокоительных заявлений власти остаются внешние кредиты. Которые, между прочим, придется отдавать. И с процентами.

Кстати говоря, бизнес, что у нас, что в России, валютные кредиты по ставкам выше 6% старается не брать: дорого, не окупится. А наша власть, имея доходность в реальном секторе в лучших случаях вблизи 1% годовых, $1,4 млрд. по ставке выше 7% схватила. Для чего? Бог весть, в экономику столь дорогие ресурсы не направишь, проедать - дороговато.

Одно счастье - отдавать через 10 лет. Нет даже мысли, что состояние экономики, которое будет через 10 лет, определяется сегодня. И инвестициями, и подготовкой кадров, и формированием хозяйствующих субъектов, которые в силу войдут к тому времени. А у нас и инвестиции сокращаются, и с подготовкой кадров беда намечается, и структурные реформы даже не планируются.

Не раз уже писал о том, что наша статистика не дает объективной информации о состоянии дел в экономике. Поэтому, с моей точки зрения, рост или падение в пределах 1-2% можно считать статистической погрешностью, на выводы о состоянии экономики не влияющей. А вот падение инвестиций, их ежегодное сокращение - влияет, и решающим образом.

Также не раз писал о том, что процессы у нас и в российской обрабатывающей промышленности разворачиваются параллельно и очень схожи. Что еще раз подтверждает: дело не в собственности, а в экономической политике. Поэтому для нас может представлять интерес анализ, проведенный профессором Ханиным для России.

Вот лишь некоторые выдержки.

«За последние 25 лет в рухлядь превратилась половина производственной инфраструктуры, доставшейся стране от СССР, две трети основных фондов достигли критической стадии износа. В денежном выражении экономика навсегда потеряла материальную базу стоимостью 422 трлн. рублей. Это намного больше, чем потери в Великую Отечественную войну. Тогда сокращение составило 33,5%.

ВВП России не вырос на 13,4% с 1992г. по 2015г., как уверяет Росстат, а сократился на 10,2%. Производительность труда за тот же период рухнула на 30,1% вместо официального роста на 9,2%.

Подсчитали, что в ценах 2015г. для сохранения основных фондов и их прироста на 3% в год потребуется 14,6 трлн. рублей инвестиций. Плюс 900 млрд. рублей - в оборотные средства. В развитие человеческого капитала - образование, здравоохранение, научные исследования - надо вложить 10,3 трлн. рублей. Все вместе составит 25,8 трлн. рублей в год - треть годового ВВП».

Естественно, что такие расходы и для богатой России непосильны. Потому и стагнация там - надолго, с неприятными перспективами для нашего экспорта.

Цифры корреспондируют с нашими расчетами по Беларуси. У нас получалось, что из-за недозаложенной амортизации за тот же период и мы потеряли безвозвратно 40-50% основных фондов, $50-60 млрд. Глядя на «Интеграл», «Горизонт», МЭМЗ, завод им. Ленина, станкостроение, - вполне правдоподобно, хотя информация для точных расчетов засекречена.

И то, что россияне часть проеденных фондов конвертировали в активы за рубежом, а мы больше, чем они, вложили в социальную сферу, дороги, АПК и проч., для экономики безразлично: и то, и то - потребление, изъятое из экономики, и потрачено безвозвратно. Но россияне хотя бы часть проеденного компенсируют притоком в экономику части природной ренты. У них создаются и вполне современные предприятия. Мало, но они есть. У нас и того нет.

Да, наша власть могла себе позволить и заниматься украшательством, и финансировать не заработанную нами социальную сферу, и даже чудить. За счет проедания советского наследства и роста долгов, погашать которые будут наши внуки. Но с каждым годом ее возможности в этом уменьшаются.

Накопление в экономике продолжает оставаться отрицательным, конкурентоспособность экспортной продукции продолжает падать, и случайный конъюнктурный рост экспорта (при росте экспортных цен на 20%) и ВВП на 0,9% свидетельством выхода нашей экономики из кризиса точно быть не может. Как бы официоз и правительство это не обосновывали.

Да, сегодня ценовая конъюнктура для нас благоприятна. Но уже идет опережающий рост цен на промежуточную комплектацию, на российский рынок хлынули и западные, и китайские компании, сокращая на нем нашу долю. И если сегодня не принять меры к освоению новой продукции, повышению конкурентоспособности имеющейся, не провести структурные реформы - завтра обвал и экспорта, и ВВП станет неминуем. Конечно, и тогда власть виновных в этом найдет. Но исправить будет намного сложнее и дороже.

Александр Обухович, «Белгазета»